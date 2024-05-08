إزالة 966 سيارة تالفة في شوارع مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة ذراعها الاستثماري، شركة البلد الأمين، الهياكل والمركبات التالفة والسيارات الخربة والمهملة المنتشرة في بعض الأحياء ومجمعات الورش، بمختلف نواحي مكة المكرمة، في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على البيئة، وإزالة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالشوارع والأحياء والمخططات السكنية. وأوضحت الإدارة العامة للرقابة والامتثال بالأمانة، أنه بلغ عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي 966 سيارة وهيكلا، وتم نقل 205 من تلك السيارات من قبل أصحابها، في حين تم نقل 700 سيارة عن طريق البلديات إلى مواقف حجز السيارات، ويأتي ذلك بعد أن باتت تشكل خطرا لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويه للمظهر العام. نقل ورفع السيارات: رفع 966 سيارة وهيكلا

نقل 205 من قبل أصحابها

نقل 700 سيارة عن طريق البلديات

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