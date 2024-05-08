صالات مخصصة لمبادرة «طريق مكة» في 11 مطارا دوليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للعام السادس على التوالي، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك عبر صالات مخصصة في 11 مطارا في 7 دول، هي المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، تركيا، وكوت ديفوار.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار تأشيرة الحج الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام 1438 هـ/ 2017 م، خدمة 617,756 حاجا.