القبض على مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية

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48 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (48) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها...
دعوة ملاك الإبل لسرعة الترقيم
دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ملاك الإبل إلى الاستفادة من المهلة المجانية لتسجيل الإبل إلكترونيًا، حيث تستمر...
النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك خالد بالرياض
افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مكتب النيابة العامة بمطار...
نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر...
المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بكراتشي
دشّنت المملكة العربية السعودية، اليوم، مبادرة "طريق مكة" في جمهورية باكستان الإسلامية في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بصفته...
أولى رحلات "طريق مكة" تصل المدينة قادمة من إندونيسيا
وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة...
هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين
ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنينويقدمها رئيس...
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