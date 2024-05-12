القبض على مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية

48 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (48) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها... الرياض: الرياض: دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ دعوة ملاك الإبل لسرعة الترقيم دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ملاك الإبل إلى الاستفادة من المهلة المجانية لتسجيل الإبل إلكترونيًا، حيث تستمر... سكاكا: دوت الخليج سكاكا: دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك خالد بالرياض افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مكتب النيابة العامة بمطار... سعود الخزيم سعود الخزيم 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بكراتشي دشّنت المملكة العربية السعودية، اليوم، مبادرة "طريق مكة" في جمهورية باكستان الإسلامية في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بصفته... كراتشي: دوت الخليج كراتشي: دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ أولى رحلات "طريق مكة" تصل المدينة قادمة من إندونيسيا وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنينويقدمها رئيس... مكة المكرمة دوت الخليج مكة المكرمة دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ

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