حتى 11 مساء.. أمطار خفيفة على أجزاء من جازان

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد، ومركز الفطيحة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً اليوم الاثنين.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.