شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "اليوم" ترصد وفرة فواكه الصيف بالشرقية واستقرار الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد بائعو الفاكهة والخضار في أسواق المنطقة الشرقية استقرار أسعار معظم الأصناف خلال الأسبوعين الماضيين، مع انخفاض طفيف في بعض الأصناف وازدياد تواجد فواكه الصيف بكثرة.

وأوضح البائع أمين آل إسماعيل، أن أسعار الفاكهة والخضار شهدت استقرارًا ملحوظًا منذ شهر رمضان المبارك، مع ارتفاع طفيف في بعض الأصناف مثل الأفوكادو والمانجو، بينما انخفضت أسعار فواكه أخرى مثل المشمش والأكدنيا والخوخ. استقرار الأسعار وذكر أن فواكه الصيف بدأت تغرق الأسواق، مما ساهم في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في بعض الأصناف. لافتًا إلى أن المشمش والأكدنيا والخوخ والمانجو هي الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي.



وقال آل إسماعيل، أن سعر طماطم الشيري بسعر 5 ريال، وصندوق المانجو بسعر 25 ريال، وسعر خوخ النكتارين 30 ريال، والجوافا 14 ريال، والخوخ بسعر 30 ريال، والأفوكادو بسعر 35 ريال، والأكدنيا 5 ريال، ويتواجد نوع من العنب بسعر 27 ريال، ونوع بسعر 5 ريال، ونوع آخر بسعر 15 ريال، وأخر من العنب بسعر 20 ريال، كما يتواجد نوع من الخوخ بسعر 8 ريال وعلبتين بسعر 15 ريال، وخوخ بسعر 15 ريال، ويتواجد يوسف أفندي 12 ريال للكيلو، ويتواجد التفاح بسعر 15 ريال للكرتون، ونوع من المانجو صندوق كبير بسعر 40 ريال، وكيلو الموز بسعر 6 ريال من نوع شكيتا، والشمام بسعر 23 ريال للكرتون، والكيوي المهجن بسعر 30 ريال، أما الخضروات متعددة ومختلفة الأسعار فالطماطم يتواجد نوع بسعر 15 ونوع بسعر 20 ريال ويتواجد بسعر 10 ريال. تباين بأسعار الخضار والفاكهة وأشار محمد العجاج، بائع آخر، إلى انخفاض أسعار بعض أصناف الخضار منذ شهر رمضان، مثل الخس، والحشائش البلدية، والجزر، والكوسا، والباذنجان، والفلفل، والخيار. وبالمقابل، شهدت بعض الأصناف الأخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، مثل الأفوكادو والمانجو والبطاطس.

أكد العجاج على ازدياد تواجد فواكه الصيف في الأسواق، مثل المشمش، والأكدنيا، والخوخ، والمانجو، مما ساهم في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في بعض الأصناف. متوقعا استمرار استقرار أسعار الفاكهة والخضار خلال الفترة القادمة، مع احتمال انخفاضها أكثر مع ازدياد كميات المعروض من فواكه الصيف.