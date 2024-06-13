شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير داخلية تايلاند: جهود المملكة في خدمة الحجاج محل فخر واعتزاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد نائب وزير الداخلية التايلاندي شادا تايسيت بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن هذه الجهود هي محل فخر واعتزاز حجاج بيت الله الحرام.

ونوه بالخدمات والتسهيلات التي قدمتها المملكة لحجاج تايلاند على وجه الخصوص.

وقال في تصريحات صحفية من المشاعر المقدسة: "أقدم شكري وتقديري للمملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة التي سخرتها والإمكانات الهائلة التي وفرتها لخدمة الحجاج، التي تتطور وتتحسن سنويًا".

بيئة ملائمة للمناسك

جاء ذلك عقب زيارته لمخيمات الحجاج التايلانديين في عرفات ومنى، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا (مشارق الماسية) علي بندقجي.



وقدم بندقجي شرحًا وافيًا عن الاستعدادات والخدمات المقدمة للحجاج والتحسينات خلال هذا الموسم للحجاج التايلانديين، بما في ذلك خدمات السكن والنقل والتغذية وغيرها.

وأكد حرص جميع فرق العمل على راحة وسلامة الحجاج من مختلف الجنسيات التي تزيد على 16 دولة حول العالم، وتوفير بيئة ملائمة لهم لأداء المناسك بسهولة وطمأنينة.