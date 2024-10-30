السعودية | مشاري القرني يُنهي برنامج قيادات سعوديةX10 ضمن مبادرة مسك قادة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكمل مشاري القرني بنجاح مشاركته في برنامج قيادات سعودية X10 التابع لمؤسسة مسك الخيرية ، كجزء من الدفعة الثالثة للبرنامج الذي استمر على مدى عدة أشهر، وهدف إلى تقديم حلول عملية ومستدامة تُسهم في تطوير قطاعات حيوية داخل المملكة.

وتميز البرنامج بتقديم تجربة مكثفة مليئة بالتحديات، حيث حصل المشاركون على دعم وتمكين نوعي، وذلك من خلال تدريبات متقدمة تحت إشراف نخبة من خبراء القيادة. وقد أسهم البرنامج في تطوير مهارات مشاري القيادية والمهنية، وفتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح القرني أن البرنامج مكّنه من اكتساب أدوات جديدة لفهم التحديات من زوايا مختلفة، ووضع استراتيجيات مبتكرة ومؤثرة لدفع عجلة التطوير في القطاعات المستهدفة. وأشار إلى أن هذه التجربة عززت من عزيمته على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، معرباً عن شكره العميق لمؤسسة مسك قيادة على دعمها المتواصل للشباب السعودي.

الجدير بالذكر أن مشاري القرني مختص في تطوير الموارد البشرية، وحاصل على عدة شهادات احترافية تعزز من مهاراته وخبراته في مجال الموارد البشرية.

