وزير الدفاع يستعرض آفاق التعاون الثنائي مع وزير القوات المسلحة الفرنسية

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطور العلاقات السعودية الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قائمة الحضور

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن اللواء الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.



كما حضره من الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة باتريك ميزوناف، ورئيس مكتب الشؤون العسكرية للوزير الفريق جاك فايار، والمستشار الدبلوماسي للوزير فانسان براكوني.والمستشار الصناعي للوزير أدريان فاكون، والملحق العسكري في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة العميد البحري غيوم دجري دو لو.