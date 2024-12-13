شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الرياض.. تشغيل المسارين الأحمر والأخضر الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

محطات المسار الأحمر:

جامعة الملك سعود.

محطة واحة الملك سلمان.

المدينة التقنية (كاكست).

محطة التخصصي.

محطة stc.

محطة الورود.

محطة الملك عبدالعزيز.

محطة وزارة التعليم.

محطة النزهة.

مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

محطة خالد بن الوليد.

محطة الحمراء.

محطة الخليج.

محطة أشبيليا.

محظة مدينة الملك فهد الرياضية.

محطات المسار الأخضر

محطة وزارة التعليم.

محطة حديقة الملك سلمان.

محطة السليمانية.

محطة الضباب.

محطة ميدان أبوظبي.

محطة نادي الضباط.

محطة التأمينات الاجتماعية.

محطة الوزارات.

محطة وزارة الدفاع.

محطة مستشفى الملك عبدالعزيز.

محطة وزارة المالية.

محطة المتحف الوطني.

الدمام - شريف احمد - يبدأ الأحد المقبل تشغيل المسار الأحمر "طريق الملك عبد الله" والأخضر "طريق الملك عبد العزيز" بقطار الرياض.ويبدأ المسار الثاني (الخط الأحمر) بطول 25.3 كيلومتر، من طريق الملك عبد الله وينتهي عند استاد الملك فهد، ويشتمل على 15 محطة ويلتقي هذا المسار مع المسار الأخضر عند محطة وزارة التعليم.أما المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر، فيبدأ عند محطة وزارة التعليم وينتهي عند المتحف الوطنين ويبلغ عدد محطاته 12 محطة.