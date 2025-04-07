الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 36 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 36 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 38 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.
- الرياض 34 درجة مئوية.
- جدة 35 درجة مئوية.
- أبها 25 درجة مئوية.
- تبوك 32 درجة مئوية.
- بريدة 31 درجة مئوية.
- حائل 31 درجة مئوية.
- الباحة 24 درجة مئوية.
- عرعر 31 درجة مئوية.
- سكاكا 32 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 35 درجة مئوية.
- المجمعة 32 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 33 درجة مئوية.
- شرورة 37 درجة مئوية.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والنعيرية والأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.
وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن المملكة دخلت في شهر الربيع، وتحديدًا في شهر إبريل، الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي على معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.
رياح نشطة على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.
استمرار ارتفاع الحرارةتشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 40 درجة مئوية، بالتزامن مع ازدياد في نسبة الرطوبة، في ظل أجواء موسمية متقلبة تُميز بدايات فصل الربيع في المملكة.
