شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

رياح نشطة على الشرقية

حالة الطقس

رياح نشطة

استمرار ارتفاع الحرارة

الطقس

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 36 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 36 درجة مئوية.- مكة المكرمة 38 درجة مئوية.- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.- الرياض 34 درجة مئوية.- جدة 35 درجة مئوية.- أبها 25 درجة مئوية.- تبوك 32 درجة مئوية.- بريدة 31 درجة مئوية.- حائل 31 درجة مئوية.- الباحة 24 درجة مئوية.- عرعر 31 درجة مئوية.- سكاكا 32 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 35 درجة مئوية.- المجمعة 32 درجة مئوية.- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.- الدوادمي 33 درجة مئوية.- شرورة 37 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساءويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والنعيرية والأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحليةتشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 40 درجة مئوية، بالتزامن مع ازدياد في نسبة الرطوبة، في ظل أجواء موسمية متقلبة تُميز بدايات فصل الربيع في المملكةوأوضح محللفي المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن المملكة دخلت في شهر الربيع، وتحديدًا في شهر إبريل، الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي على معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والوسطى