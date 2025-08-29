شكرا لقرائتكم خبر نوادر التمور تزين كرنفال بريدة بأكثر من 50 صنفا مميزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل ركن «النوادر والنوائع» استقطاب زوار كرنفال بريدة للتمور، ويعرض يوميا أكثر من 50 صنفا من أندر أنواع التمور في المملكة، وذلك ضمن فعاليات الكرنفال الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإشراف إمارة منطقة القصيم، والمقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة والنصف مساء.

ويتيح الركن للزوار والسياح فرصة التعرف على أصناف متنوعة ونادرة تعرض للمرة الأولى، في أجواء مهيأة ومنصات عرض أنيقة مدعومة بلوحات تعريفية تبرز القيمة الغذائية والجمالية لكل صنف.

ومن أبرز تلك الأصناف الخليفية، والسكرية الحمراء، وتفاحية الموسى، ونبتة أبا الورود، ونبتة الحلوة، والزبدة، والودخيني، والمزيونة، والقصارة، والسليمانية، وهطانة القصيم، وعذبة الرس، وعشرات الأصناف الأخرى التي تجسد تنوع إنتاج مدن المملكة وتميزها الزراعي.

ويهدف الركن إلى إبراز ثراء منتج التمور السعودية، وتعريف الزوار من داخل المملكة وخارجها بتميزه وتنوعه، وتعزيز مكانة منطقة القصيم موطنا للجودة الزراعية، بما يسهم في دعم الحراك الاقتصادي والسياحي للمنطقة.

يذكر أن كرنفال بريدة للتمور يعد أكبر سوق موسمي للتمور في العالم، ويستقطب المزارعين والتجار والسياح، جامعا البعد الاقتصادي والتجاري والسياحي في آن واحد.