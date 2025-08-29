شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات «صيف طيبة 2025 » بـ150 برنامجا ومبادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة مساء أمس، فعاليات برنامج «صيف طيبة 2025»، الذي نفذه القطاع غير الربحي بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واستمر 8 أسابيع متواصلة، شمل أكثر من 150 برنامجا ومبادرة في 41 موقعا، استفاد منها أكثر من 48 ألف مشارك.

وأشاد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي، بدعم ورعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مؤكدا أن البرنامج رسخ دوره التنموي، ووفر بيئة آمنة لتعزيز القيم واكتشاف المواهب وتنميتها لدى المشاركين.

وأضاف أن البرنامج جاء نتيجة التعاون بين 6 جهات حكومية وأكثر من 30 جمعية أهلية، بدعم من شركات وأوقاف خيرية، مشيدا بجهود المتطوعين ونخبة العاملين في الجمعيات الأهلية، مؤكدا استمرار تنظيم البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع.