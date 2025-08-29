تابع الان خبر أرويا كروز تطلق موسمها الجديد في البحر الأحمر برحلات إلى مرسى علم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أطلقت أرويا كروز، التابعة لشركة كروز السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، موسمها الجديد للإبحار في البحر الأحمر ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، وذلك بعد نجاح موسمها الأول في البحر الأبيض المتوسط الذي حظي بإقبال واسع من الزوار المحليين والدوليين.

ويشمل الموسم المرتقب مجموعة من الوجهات المتنوعة، منها شاطئ “صبا” بجزيرة جبل الصبايا، وموانئ مصرية بارزة مثل سفاجا (الغردقة) وشرم الشيخ، إلى جانب إضافة مسار جديد نحو مرسى علم لتعزيز خيارات السائحين الباحثين عن تجارب بحرية وثقافية فريدة.

وأكدت الشركة أن هذه الرحلات تمثل تجربة متكاملة لاستكشاف السواحل الخلابة والمعالم الطبيعية والثقافية التي يزخر بها البحر الأحمر، مع إبراز قيم الكرم العربي ودفء الضيافة السعودية، بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في قطاع السياحة البحرية.