ياسر نجدي عاصفة غبارية عملاقة تقترب من منطقة فينيكس الحضرية في ولاية أريزونا الأمريكية روس د. فرانكلين/ أسوشيتد برس رجل إطفاء يكافح حريق "بيكيت" في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا الأمريكية نواه بيرجر/ أسوشيتد برس أفواه جائعة وأيادٍ ممدودة في محاولة للحصول على كسرة خبز في ظل مجاعة تضرب غزة عمر القطا/ فرانس برس أم فلسطينية تحمل جثمان طفلها في مستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي استهدفه في غزة محمد صابر/ وكالة الصور الصحفية الأوروبية عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين في غزة أوهاد زويجنبرج/ أسوشيتد برس أحد المحتفلين يسبح في صلصة الطماطم خلال مهرجان "لا توماتينا" في قرية بونول الإسبانية إيفا مانيز/ رويترز تراشق بالطماطم بين المحتفلين خلال مهرجان "لا توماتينا" في قرية بونول الإسبانية ألبرتو سايز/ أسوشيتد برس الحمم البركانية تتدفق على سفوح بركان جبل إتنا بالقرب من كاتانيا في إيطاليا سلفاتوري أليجرا/ أسوشيتد برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 8 صور: حرب الصلصة تشتعل في إسبانيا.. وأفواه جائعة في غزة

