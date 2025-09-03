شكرا لقرائتكم خبر سفراء الإعلام.. جيل جديد وتأثير ممتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كل نسخة منذ انطلاق مبادرة سفراء الإعلام ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، حققت المبادرة أثرا كبيرا لدى الكثيرين على المستوى المحلي، ونجاحا ملحوظا في نسختيها الأولى والثانية، اللتين قامتا بتطوير وتنمية العديد من المواهب الإعلامية الشابة من مختلف جامعات المملكة، وتمكينهم من لعب دور فاعل في صناعة الإعلام الوطني المعاصر، ونقل صورة الإعلام ودور الشباب عالميا لدى زوار المنتدى.

شهدت النسخة الأولى من مبادرة سفراء الإعلام مشاركة ما يزيد على 15 طالبا وطالبة من مختلف جامعات المملكة، من المتخصصين في قطاع الإعلام؛ بهدف اكتشاف وتمكين جيل جديد من الشباب السعودي المهتم بتنمية قدراته الإعلامية، إذ نتج عن هذه النسخة أصوات إعلامية شابة واعدة ومبدعة، قادرة على التعبير عن رؤى شباب المملكة وتطلعاتهم، والمساهمة في تعزيز الصورة الإعلامية السعودية محليا وعالميا، كما شكّلت هذه التجربة نقطة انطلاق لعدد من المشاركين في مسارات إعلامية مهنية مميزة.

واستكمالا لنجاح النسخة الأولى؛ أطلقت مبادرة سفراء الإعلام نسختها الثانية، بمشاركة 14 طالبا وطالبة يمثلون 14 جامعة سعودية، بهدف تمكين الجيل الجديد إعلاميا وتنمية مهاراتهم في بيئة عملية ومهنية.

وتميزت النسخة الثانية بتوسيع دائرة الشراكات؛ مما ساعد السفراء على تقديم مشاريع إعلامية نوعية تعكس وعيهم المهني وقدرتهم على تمثيل الإعلام السعودي بشكل مشرف، وتكوين إعلام شبابي أكثر احترافية وابتكارا، تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم الإبداع وتمكين الكفاءات الوطنية.

وانطلاقا من النجاحات والتأثير القوي للنسختين الماضيتين، يطلق المنتدى السعودي للإعلام النسخة الثالثة من مبادرة سفراء الإعلام، بالتعاون مع الشريك الرئيس أكاديمية SBA، وشريك النجاح مجتمع أسوة، ورشح 16 سفيرا للإعلام يمثلون 16 جامعة من جامعات المملكة، إذ سيخضع سفراء الإعلام للعديد من المراحل المختلفة لصقل قدراتهم ومهاراتهم المهنية، عن طريق إقامة ورش عمل تدريبية ودورات تعليمية، مع متخصصين في مختلف المجالات في قطاع الإعلام، التي لها دور وتأثير كبير على مهارات السفراء مثل: مهارات الإلقاء، والكتابة، والتصميم، والتصوير، إضافة إلى أصول استقبال الوفود والتواصل الفعال مع الزوار، إذ تهدف هذه النسخة إلى تطوير وتنمية القدرات الأساسية التي يمتلكها سفراء الإعلام.