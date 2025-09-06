شكرا لقرائتكم خبر وزير البلديات والإسكان يبحث تعزيز الاستثمارات في مجالات التطوير الحضري والعقاري بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

A A بحث وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل زيادة الاستثمارات في مجالات التطوير الحضري والعقاري بمنطقة الجوف.

جاء ذلك خلال زيارته منطقة الجوف برفقة وفد ضم الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد, وعدد من المسؤولين.

وتضمنت الزيارة لقاء أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، والاطلاع على الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية بما في ذلك تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجالات التطوير الحضري وتعزيز مكانة الجوف مركزًا اقتصاديًا حيويًا، والاستماع إلى رؤى ومقترحات أبناء وبنات المنطقة ومعالجة طلباتهم واستعراض الجوانب التنظيمية والتشريعية الحديثة في منظومة الخدمات البلدية والإسكان والعقار، والتعريف بأهمية التسجيل العيني للعقارات ودوره في تخطيط المدن والتنمية الحضرية والعمرانية.

وشملت الزيارة لقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين وعدد من أعضاء الغرفة والمستثمرين ورجال الأعمال، ونُوقِش خلاله الفرص الاستثمارية والبرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل منطقة الجوف

