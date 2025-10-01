شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تناقش آفاق مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» موضوع مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في لقاء نظمته عن بعد، بمشاركة أكثر من 200 من المختصين والأكاديميين والمهتمين بعلوم الحاسب، ناقشوا أبعاد هذه التقنيات المتقدمة والجوانب التنظيمية المتعلقة بها.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من الباحثين والمختصين والمهتمين ورواد الأعمال، الذين أسهموا في إثراء النقاشات بخبراتهم المتنوعة ورؤاهم المستقبلية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاتها، بحضور مجموعة من طلاب الحاسب الآلي.

وتناول المشاركون الفرص الاستثمارية والتنظيمية التي يتيحها هذا المجال، إلى جانب استشراف التحديات المستقبلية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال 4 مسارات رئيسية شملت الجوانب التقنية والاستثمارية والتنظيمية والاقتصادية.

وتعكس هذه المبادرة المعرفية التزام سدايا في تمكين الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.