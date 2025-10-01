سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 01-10-2025

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في تعويض كامل خسائره التي مُني بها في أمس، مدعوماً بسيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استقراره فوق متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يمنحه دعماً ديناميكياً متواصلاً.

كما نلاحظ تشكّل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما تزامن مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ليعزز من فرص امتداد التعافي خلال الفترة المقبلة.

