انضمام المملكة إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إلى الشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في باريس، في خطوة دولية نوعية تعزز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبرز دورها العالمي في صياغة السياسات والأطر المتعلقة في هذا المجال.

ويمنح هذا الانضمام المملكة فرصة لتعزيز قدراتها الوطنية في مجالات الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير أطر وسياسات هذا المجال من خلال نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الدولية مع نخبة من المتخصصين في هذا المجال، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع المنظمات والهيئات الإشرافية حول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويكرس دورها بشكل فعال في المحافل الدولية.

وتهدف الشبكة إلى ترسيخ التعاون بين الهيئات الإشرافية حول العالم، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف، وبناء القدرات في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه، فضلا عن تطوير أدوات ومعايير موحدة تعزز من كفاءة وفاعلية الإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، كما تتيح للأعضاء الوصول إلى موارد تدريبية متخصصة، ومستودع شامل لدراسات الحالة وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة التحولات التقنية المتسارعة.

وفي السياق نفسه شاركت المملكة ممثلة في «سدايا»، في الاجتماع الأول للشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS)، الذي عقد أمس الأول في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين من الدول الأعضاء وجهات دولية معنية بتطوير أطر الإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات من أبرزها مراجعة الشروط المرجعية للشبكة، وتحديثات العضوية والموارد المتاحة، إضافة إلى مناقشة خطط العمل المقترحة، وطرح مقترح من هيئة البنية التحتية الرقمية الهولندية بشأن هيكلة المجموعات الفرعية، إلى جانب استعراض المواد التدريبية الخاصة بالشبكة وتبادل الخبرات حول آليات بناء القدرات في هذا المجال.

ويعكس انضمام المملكة إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي دورها الفاعل والمؤثر الذي تضطلع به في صياغة مستقبل التقنية عالميا، والمكانة التي بلغتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل ما تشهده من مشروعات ومبادرات رائدة أسهمت في جعلها نموذجا يحتذى به في الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.