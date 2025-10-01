شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تطلق سلسلة لقاءات علمية لرفع مستوى الوعي بالذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس، سلسلة من اللقاءات العلمية المتخصصة في التعريف بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع جامعة الملك سعود، يلقيها عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال هذه التقنيات المتقدمة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالبيانات والذكاء الاصطناعي والإسهام في بناء مجتمع المعرفة، بما يعزز تنمية القدرات البشرية في المملكة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستهلت السلسلة بلقاء استضافته جامعة الملك سعود بالرياض بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوكيلي وتطبيقاته»، وسيتناول الثاني المقرر عقده في 14 أكتوبر «مستقبل التنقل الذكي.. دور الذكاء الاصطناعي في هندسة المرور والمركبات الذكية»، واللقاء الثالث في 28 أكتوبر بعنوان «من الذكاء الاصطناعي إلى الإبداع الفني.. رحلة تكاملية»، يتبعه لقاء رابع في 28 نوفمبر حول «المجال الصحي في عصر الذكاء الاصطناعي»، لتختتم السلسلة في 2 ديسمبر بلقاء يستعرض «التعليم الذكي.. دور الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية».

وتأتي هذه اللقاءات ضمن إطار الاهتمام ببناء القدرات البشرية في المملكة من خلال تنمية مهاراتهم المعرفية بأحدث التوجهات العالمية، في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسيتهم لنظرائهم، في المجالات العلمية والارتقاء بالمملكة ضمن مصاف اقتصادات الدول القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.