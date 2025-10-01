سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-10-2025

هبط سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 0.5800، ما عرضه للضغط السلبي تتضاعف مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون تعافي الزوج على المدى القريب، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

