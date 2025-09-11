شكرا لقرائتكم خبر وزارة البلديات والإسكان تدشن معرض «سيريدو» العقاري في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة البلديات والإسكان معرض «سيريدو 2025» في «سوبر دوم جدة»، وافتتح وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري المهندس عبدالرحمن الطويل، المعرض بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري.

وتضمن المعرض الذي ترعاه وزارة البلديات والإسكان سلسلة من الورش والندوات المتخصصة، التي تتناول أحدث التجارب وأفضل الممارسات في مجالات التطوير العقاري والتحول الرقمي، إضافة إلى تفعيل الشراكات المحلية والدولية، وطرح حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع، وتسهم في رفع كفاءته.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البنوك وشركات التمويل العقاري، التي ستعرض أحدث مشاريعها السكنية وحلولها التمويلية، في خطوة تهدف إلى دعم برامج التملك السكني، وزيادة المعروض العقاري، وتعزيز الاستثمارات النوعية في السوق المحلية.

ويعد «سيريدو 2025» منصة متكاملة تجمع المستثمرين والمطورين والممولين تحت سقف واحد، وتوفر بيئة خصبة لتبادل الخبرات وإبراز الفرص الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع الإسكان والعقار كأحد محركات النمو الاقتصادي.