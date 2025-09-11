شكرا لقرائتكم خبر «بيئة حائل» تنفذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي ومكتب الوزارة بمحافظة بقعاء، أمس، ورشة عمل بعنوان «استخدام آلات إعادة تدوير المخلفات الزراعية»، وتستمر يومين.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بقعاء الدكتور أحمد بن نزال الصقري، أن الورشة تهدف إلى رفع وعي المزارعين والمهتمين بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل: الأعلاف، والأسمدة العضوية.
وبين أن الورشة تناولت تقليل الهدر، والحفاظ على البيئة، وتعزيز نظافة المزرعة وتحسين الإنتاج الزراعي، والحد من مخاطر الحرائق والآفات والأمراض، وتضمنت عروضا ميدانية لآلية تدوير المخلفات، بمشاركة عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين.
