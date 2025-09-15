تابع الان خبر ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر لقيادة وفد المملكة في القمة الخليجية والاستثنائية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025م، إلى دولة قطر الشقيقة، ليتولى قيادة وفد المملكة في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في العاصمة الدوحة.

جاءت هذه الزيارة بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تأكيدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون الخليجي والعربي، ومتابعة القضايا المشتركة التي تهم المنطقة.

وتأتي مشاركة المملكة في هذه القمم لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة، وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما تمثل فرصة لمناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية، وتعزيز التكامل الخليجي والدور العربي المشترك.