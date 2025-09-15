شكرا لقرائتكم خبر «سبات».. حملة للتوعية بالسلامة الدوائية لاضطرابات النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي «دوائي» الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الدوائية لاضطرابات النوم.

وأوضحت «جمعية دوائي» أن اضطرابات النوم تعد من المشكلات الصحية شيوعا على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن الأبحاث الوطنية كشفت عن تزايد ملحوظ في استخدام الميلاتونين ومنتجات النوم الأخرى، الأمر الذي يستدعي تعزيز التوعية حول الاستخدام الآمن لهذه المستحضرات وتأكيد خطورة اللجوء إلى الاستعمال العشوائي أو طويل الأمد.

وتتضمن الحملة هذا العام محاور عدة تركز على التعريف بأنواع اضطرابات النوم وأسبابها المختلفة، وبيان المخاطر الصحية الناجمة عن سوء استخدام الأدوية المنوّمة، خصوصا لدى كبار السن والأطفال، إضافة إلى تصحيح الشائعات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بالنوم وأدويته.

وتأتي هذه الحملة امتدادا للبرامج الوطنية التي دأبت الجمعية على تنظيمها، تأكيدا لرسالتها في تعزيز ثقافة السلامة الدوائية، والإسهام في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.