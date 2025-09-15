شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يجري استطلاعا عن «نوم الأطفال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، استطلاعا عاما بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة، استطلع فيه آراء أرباب الأسر عن مواعيد وعادات نوم الأطفال في سن الدراسة بلغ حجم عينة الاستطلاع 1342 مشاركا. 96% منهم مواطنون والبقية مقيمون، 63% منهم ذكور، و37 منهم نساء.

وأفاد 21% من أفراد العينة بأن مستوى جودة نوم أطفالهم تتراوح بين مقبولة وسيئة. واتضح من نتائج الاستطلاع أن 34% من أفراد العينة أفادوا بأن أطفالهم يستيقظون وقت العطل والإجازات بعد الظهر، وأن 38% ينامون في العطل بعد الساعة 12 ليلا وقبيل الفجر، فيما أن 29% منهم ينامون أيام العطل والإجازات بعد الفجر.

وقال 35% ممن استطلعت آراؤهم إن أطفالهم يستعملون أجهزتهم الالكترونية حتى وقت النوم، فيما قال 43% إن أطفالهم ينامون وقت الدراسة بعد العاشرة مساء.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري وانطلاقا من توجهاته يعمل على استطلاعات عامة حول التوجهات والآراء والسلوكيات المجتمعية، ويعلن نتائج هذه الاستطلاعات، لتكون بمتناول المهتمين والأكاديميين والإعلاميين وغيرهم.