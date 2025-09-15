شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر الجامعات في الأبحاث الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة الجامعات السعودية في مبادرة دعم أولويات الأبحاث الصحية 2025، التي أطلقها المعهد الوطني لأبحاث الصحة، حيث حصلت الجامعة على المركز الأول بنسبة 11.8% من إجمالي المقترحات البحثية المقدمة.

وتهدف الجامعة من المشاركة في المبادرة، التي تأتي ترجمة لعدة اتفاقيات مع المعهد الوطني للصحة (NIH)، إلى تحويل الأفكار البحثية إلى حلول واقعية وملموسة لمواجهة أبرز التحديات الصحية محليا وعالميا، وتركز الجامعة على الأبحاث التطبيقية في مجالات حيوية مثل الأمراض المعدية، والذكاء الاصطناعي في الطب، والتقنيات النانوية.

ومن أبرز المشاريع المقدمة تطوير siRNAs كعلاجات بديلة ضد عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي، وتطوير القسطرة المغلفة بالفيروسات البكتيرية لتقليل العدوى البولية، وتطوير لقاح نانوي ضد الكلبسيلة الرئوية المقاومة، وأجسام مضادة أحادية النسيلة ضد البلازموديوم لاختبارات تشخيصية.

وشملت المشاريع نظام دعم اتخاذ القرار السريري لعدوى الجهاز التنفسي العلوي، ولقاحات وقائية ضد الفيروسات التاجية شديدة الإمراض، ومخاطر عدوى الجهاز التنفسي السفلي على مرضى الأمراض المزمنة، والميتاجينوميات الإكلينيكية في التشخيص المبكر للمرض.

وتسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات البحثية المحلية والعالمية، مثل المعهد الوطني للصحة (NIH)، لتوسيع آفاق البحث العلمي وتبادل الخبرات، وتسهم في تقديم أبحاث مشتركة، وتعزز من مخرجات الجامعة البحثية والابتكارية لتكون ذات تأثير دولي.