ترحب وزارة الخارجية اليمنية بنقل مقر المنسق الأممي إلى عدن العاصمة المؤقتة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الخارجية اليمنية ترحب بقرار الأمم المتحدة بنقل مقر المنسق المقيم إلى عدن

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني في اليمن، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الأمم المتحدة بنقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

تحفز الوزارة جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة على اتخاذ نفس الخطوة ونقل ممثليها القطريين إلى عدن، بهدف تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمنيين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وأعربت الوزارة عن التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، وحماية سلامة موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني في البلاد.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعتبر خطوة أساسية تسهم في خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل، وتعزز التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية في مجالات العمل الإنساني والتنمية.

هذا ويأتي هذا القرار في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم اليمن ومساعدة السكان المتضررين من الأزمة الإنسانية الراهنة، وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.