وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ(74) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي

ويهدف الاجتماع إلى التحضير للاجتماع الوزاري الرابع والعشرون بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الخامس والثمانون للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعات ذات العلاقة بهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، والعديد من المواضيع الأخرى في إطار عمل اللجنة.
واختتم الاجتماع أعماله بتوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه المواضيع، والتي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون بعد المئة للجنة.
