«ميدان الثقافة» في جدة التاريخية.. معلم ثقافي يحقق أهداف رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجسد مشروع ميدان الثقافة الأهداف الاستراتيجية والمواصفات التي حددها برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، لتحقيق طموحات وأهداف رؤية المملكة 2030، حيث يمثل معلما ثقافيا يحمل هوية تراثية بصرية جاذبة ومميزة، والالتزام بإعادة إحياء جدة التاريخية، من خلال ابتكار تصاميم إبداعية تستوحى من التراث الثقافي للمنطقة، واستخدام أساليب الهندسة المعمارية الحديثة مع الحفاظ على الهوية المعمارية التراثية.

واستوحى مخطط تصميم ميدان الثقافة، الذي يدمج في موقعه وتصميمه ووظائفه بين التراث والحداثة في مختلف تفاصيله، من خلال موقعه على ضفاف بحيرة الأربعين، مطلا على المنطقة التاريخية، وذلك من خلال المبنيين الرئيسيين اللذين يضمهما الميدان، فمن جهة يمثل مركز الفنون المسرحية الذي يضم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - الفنون التقليدية من سينما ومسرح -، بينما يمثل مبنى متحف الفنون الرقمية متحف «تيم لاب بلا حدود»، الذي يعرض أعمالا فنية رقمية قادمة من المستقبل.

ويعكس التصميم المعماري للميدان إحدى السمات المهمة لمنطقة جدة التاريخية، وهي نسيجها العمراني المترابط الذي عزز من التكاتف الاجتماعي في الماضي، حيث تسهم المسطحات الخارجية في الميدان إلى تحقيق اتصال متناغم ومنسجم دون قيود بين المباني التي يتكون منها الميدان وبين البحيرة والمنطقة المحيطة به.

وجرى استخدام العناصر المعمارية المميزة لمنطقة جدة التاريخية في بناء المبنيين، منها الرواشين، والأبواب الخشبية، التي صممت بالتعاون بين برنامج جدة التاريخية ومدرسة الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة الملك تشارلز، كما تم كذلك استخدام الأقواس الجصية المزخرفة التي تعلو أبواب المبنيين وتؤدي وظيفة التهوية في محاكاة لبيوت المنطقة التاريخية.

ويضم الميدان بيت أمير البحر، ومركز الفنون المسرحية، ومبنى الفنون الرقمية، في حين يمتد مركز الفنون المسرحية على مساحة 16 ألف م2، ويضم مقر مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويتكون من قاعة مسرح رئيسية بسعة 868 مقعدا، و5 قاعات سينما بسعة 564 مقعدا، و9 قاعات للجلسات الحوارية، ومطعم، و3 مقاه.

كما يقع مبنى متحف الفنون الرقمية «تيم لاب بلا حدود»، على مساحة 10 آلاف م2، يضم نحو 80 عملا مستقلا ومترابطا، تجسد عالما واحدا بلا حدود، ويجمع المتحف بين الفنون والتكنولوجيا والطبيعة في مساحة إبداعية مبتكرة.