ارتفاع الدولار يقترب من أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقر الدولار اليوم ويحافظ على مكاسبه السابقة

في تطور ملحوظ على الساحة الاقتصادية، استقر الدولار الأمريكي اليوم واحتفظ بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية. تتركز اهتمامات المتعاملين حاليًا على تقييم احتمالات التحركات القادمة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي قد يقدم خطواته بحذر في دورة التيسير النقدي بناءً على اللهجة الحذرة التي صدرت عن صناع السياسات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، إلى 97.813 نقطة، ليواصل التحليق قرب أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، متجهًا نحو تحقيق مكاسب لهذا الشهر.

وفيما يتعلق بأداء العملات الأخرى، استقر اليورو عند (1.17425) دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند (1.3451) دولار. ووصل الين إلى (148.62) مقابل الدولار في آخر التداولات.

وشهدت العملات الأخرى ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة (0.1%) ليصل إلى (0.5813) دولار، في حين سجل الدولار الأسترالي (0.65905) دولار.

هذا ويترقب المتعاملون المزيد من التطورات في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة، حيث تظل العوامل الاقتصادية والسياسية حاسمة في تحديد اتجاهات العملات الرئيسية.