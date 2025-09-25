الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل والتحكم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمين الأمم المتحدة يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية التحذير من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أشار إلى أن مستقبل البشرية لا يمكن أن يُترك للخوارزميات. وأكد أن الابتكار الإنساني يجب أن يكون في خدمة البشرية وليس ضدّها.

وفي كلمة أمام المناقشة المفتوحة التي عُقدت حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين، أوضح غوتيريش أن هذه التقنية لم تعد أفقًا بعيدًا، بل أصبحت واقعًا يُغيّر الحياة اليومية والاقتصاد العالمي بشكل سريع.

وأكد الأمين العام أهمية تأسيس فريق علمي دولي مستقل معني بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاق حوار عالمي سنوي حول حوكمة هذه التقنية. وأكد على دور الأمم المتحدة في ربط العلم بالسياسة وتوفير منصة متوازنة لجميع الدول.

وأشار غوتيريش إلى أربعة أولويات رئيسية تتمثل في ضمان السيطرة البشرية على استخدام القوة العسكرية، وبناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة، وحماية سلامة المعلومات في حالات النزاع، بالإضافة إلى سد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجدد غوتيريش دعوته إلى حظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وحث الحكومات والمنصات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني على التعاون لمكافحة التضليل والتزييف العميق وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو إثارة العنف.