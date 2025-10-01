شكرا لقرائتكم خبر المدينة المنورة تستضيف هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت ‫غرفة المدينة المنورة المهتمين ورواد الابتكار إلى التسجيل في «هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء»، الذي تستضيفه المدينة المنورة بنادي الأنصار خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع وكالة ناسا وإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.

ويستمر الهاكاثون 3 أيام، ويهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات التقنية في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي، حيث يتضمن عدة مسارات تشمل: الزراعة والاستدامة، وجودة الهواء، والمدن الذكية، واستكشاف الفضاء، والألعاب العلمية، والتعليم والسرد العلمي.

وأكدت الغرفة أن آخر موعد للتسجيل وتسليم الأفكار هو يوم 2 أكتوبر 2025م، مشيرة إلى إمكانية التسجيل والاطلاع على تفاصيل الفعالية عبر الموقع الرسمي للهاكاثون.