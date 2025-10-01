شكرا لقرائتكم خبر تدشين مجسم «وحدة وطن» في محافظة الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مجسم «وحدة وطن» في محافظة الخبر، بحضور رئيس مجلس إدارة مبادرة مجسم وطن المهندس عبدالله البريكان، وعدد من قيادات الأمانة.

وأكد الجبير على أهمية وأثر هذه المبادرة التي تعمل على تحفيز المبدعين والحث على الابتكار وتعزيز التنافسية وتشجيع الإبداع، منوها بإسهامات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع من خلال مسابقة مجسم وطن التي تميزت في تحسين المشهد البصري للمدن.

ويجسد مجسم وحدة وطن رواية تحكي وقفات الملك عبدالعزيز في انطلاق رحلة توحيد المملكة تحت راية واحدة، ممثلة بـ10 صفحات في كل منها توقيعه - رحمه الله - «الواثق بالودود عبدالعزيز آل سعود» فيما تبلغ مساحة المجسم 2184 م2، ويقع عند تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين مع طريق الأمير تركي في مدينة الخبر.

وتعد مبادرة مجسم وطن، إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع السنوية لاختيار أجمل الأعمال الفنية والهندسية، ليتم تدشينها في أحد الميادين أو الأماكن العامة في اليوم الوطني ويوم التأسيس، انطلقت في 2018م ونفذت حتى الآن 8 مجسمات أسهمت في تغيير المشهد الحضري وتعزيز الهوية الجمالية للمدن، فيما شهدت النسخة السابعة نقلة نوعية، حيث أتيحت فرصة المشاركة للموهوبين من جميع دول العالم وانطلقت تحت شعار «الإلهام حولك» وسيعلن عن الفائزين فيها خلال الفترة القريبة القادمة.