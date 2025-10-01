شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 غدًا بمشاركة (1300) عارض من (45) دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُطلق نادي الصقور السعودي غدًا الخميس، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، وسط مشاركة واسعة تتجاوز (1300) عارض وعلامة تجارية من (45) دولة، ضمن (28) قطاعًا متخصصًا، إضافة إلى أكثر من (23) فعالية مصاحبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أنَّ المعرض يعكس مكانة المملكة موطنًا للصقور والصقارة ووجهة عالمية تحتفي بالموروث الثقافي والفعاليات التفاعلية المصاحبة، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام يتسم ببرامج متجددة تدمج بين الأصالة والمعاصرة، بما يلبي تطلعات الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وبيّن الطويل أن فعاليات المعرض تشمل مناطق متخصصة، منها ما يستحدث للمرة الأولى، مثل منطقة الصقور المنغولية، والجناح الصيني، ومنطقة التراث العالمي (حمى نجران)، إلى جانب متحف شلايل الرقمي، ومنطقة أسلحة الصيد التي تُعد المنصة الأولى والوحيدة بالمملكة لأسلحة الصيد، وأزياء الصقارة، وأكثر من (30) ورشة عمل، والعروض الفلكلورية، وعروض الفروسية التي تمزج بين الخيل والصقر، وسفاري المعرض، وتجارب سيارات الكارتينغ، وحلبة الدفع الرباعي، ومزاد الهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، إضافةً إلى ميادين الرماية والسهام، وغيرها من الفعاليات التي تناسب كل أفراد العائلة.

وأشار إلى أن سباق الملواح يتصدّر فعاليات المعرض، حيث يقام على مدى ستة أيام من (5 إلى 10 أكتوبر الجاري)، بمعدل شوط يومي، وتشارك فيه ست فئات: وهي (الفروخ) شاهين، مثلوث جير، وجير شاهين، وجير بيور، وحر، وجير تبع، حيث رفع النادي عدد المتوجين هذا العام في كل شوط إلى (10) فائزين، تشجيعًا للصقارين، بما يرفع إجمالي المتوَّجين في الأشواط الستة إلى (60) فائزًا، كما يقام بالتزامن مع المعرض مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، ويشهد إقامة ليالي مزادات في منصة مخصصة داخل المعرض طوال فترة إقامته.