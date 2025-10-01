مسلسلات رمضان 2026: لبنى عبد العزيز وسوسن بدر في عمل درامي خليجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:05 مساءً - تجتمع النجمتان لبنى عبد العزيز، وسوسن بدر في عمل درامي خليجي، سيُعرض في الماراثون الرمضاني المنتظر 2026، وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل العمل أو ملامح من قصته، خاصة وأنه لا يزال في المراحل الأولى من التحضير.

تحضيرات أولية في دبي

إلا أن مخرجة العمل هبة الصياغ، نشرت صورة للنجمات المشاركات في المسلسل عبر خاصية الاستوري التابعة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كشفت من خلالها أن الفنانة المصرية إيمان السيد ستكون ضمن فريق عمل المسلسل أيضًا، وجاء التعليق المكتوب على الصورة كالتالي: "التحضير لعمل خليجي رمضاني، يتم التحضير له في دبي.. جاهزين للعمل".

سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحساب المخرجة هبة الصياغ على إنستغرام

سوسن بدر تنشر صورة برفقة بطلات المسلسل

ومن جانبها حرصت النجمة سوسن بدر، على الترويج لهذا المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"؛ إذ نشرت صورة ظهرة فيها برفقة بطلات العمل لبنى عبد العزيز ، وإيمان السيد، والمخرجة هبة الصياغ"، وجاءت مرفقة بتعليق جاء كالتالي: "رح نسمع الأخبار الحلوة قريباً عمل فني جديد تقدم فيه المخرجة هبة الصياغ عدداً من نجوم الوطن العربي، من بطولة نجمتنا سوسن بدر، إلى جانب الفنانات، لبنى عبد العزيز، إيمان السيد وعدد أكبر من النجوم".

سكرين شوت من حساب سوسن بدر على إنستغرام

نجمات عربيات يشاركن في دراما رمضان 2026

على جانب آخر ، قرر عدد من نجمات الوطن العربي الإعلان مبكراً عن مشاركتهن في هذا الموسم، سواء بذكر اسم العمل أو الاكتفاء فقط بوجودهن في هذا الموسم، من بين هؤلاء النجمة الكويتية إلهام الفضالة والتي تتواجد بعمل يحمل اسم مؤقت وهو "غلط بنات". وأعلنت عن ذلك من خلال صورة جمعتها بالكاتبة والمؤلفة جميلة جمعة، التي تتولى كتابة مسلسلها المنتظر في رمضان، وجاء التعليق الذي كُتب على هذه الصورة كالتالي: "مسلسل رمضاني للنجمة إلهام الفضالة والكاتبة جميلة جمعة"، وذلك دون الكشف عن المشاركين في هذا المسلسل أو حتى التطرق لملامح من قصته.

النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، هي الأخرى ستتواجد في الموسم الرمضاني 2026 ، وأعلنت عن ذلك في لقاء سابق لها مع كاميرا برنامج " ET بالعربي"، إذ قالت في لقائها: "إن قصة مسلسلها الجديد الذي سوف تخوض به الماراثون الرمضاني2026، سيكون أكثر من رائع، مشيدة بمؤلفيه شادي كيوان وفادي حسين"، مكملة: "مبدعين بالكتابة".

ونوهت إلى أن المسلسل سيكون من إخراج "فيليب أسمر" ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين، الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقتٍ قريب.

أما النجمة سحر حسين، فقد استقرت على الدراما الكوميدية؛ لتخوض بها موسم رمضان 2026، وذلك خلال مسلسل يحمل اسم "عائلة مايلة" الذي يجمعها بعدد كبير من نجوم الدراما. ولتشويق جمهورها، نشرت سحر عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام صورًا من كواليس التصوير، ظهرت في إحداها إلى جانب الفنان أحمد الجسمي، وعلقت قائلة: "أم خميس وجمعة وسبت مع أبوهم"، بينما أشار كاتب العمل عثمان الشطي، إلى أن قصة المسلسل ستدور في إطار درامي عائلي تنتمي لنوعية الأعمال "اللايت كوميدي"، منوهًا أن المسلسل سيكون مناسبًا لجميع الفئات العمرية. ونشر "الشطي" الملصق الدعائي للعمل، وعلق بالقول: "بإذن الله يكون عمل عائلي خفيف ممتع لجميع الأعمار ونسأل الله التوفيق والنجاح".

