شكرا لقرائتكم خبر جمعية أدبي الطائف تعرض أحدث إصداراتها في معرض الكتاب الدولي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عطا الله بن مسفر الجعيد أن الجمعية تعاونت مع دار الانتشار العربي في طباعة آخر إصداراتها لهذا العام والتي ضمت عددا من الكتب المميزة لكتاب مرموقين مثل كتاب (سيرة من رأى) للدكتور عثمان الصيني وكتاب (رسائل الياسمين ) للشاعر محمد جبر الحربي و(الأعمال المسرحية الكاملة) للمسرحي الدكتور سامي الجمعان كما ضمت إصدارات منوعة بين الرواية والقصص القصيرة والدراسات النقدية والمجموعات الشعرية لعدد من الكتاب والمبدعين من محافظة الطائف ومن خارجها، وأشار الجعيد إلى أن الكتب التي طبعت في النادي الأدبي الثقافي في السنوات السابقة قبل تحوله إلى جمعية أدبي الطائف سوف تعرض أيضا في أكثر من دار نشر في المعرض داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في ثمانية أجنحة بالمعرض منها ستة دور سعودية وهي مكتبة كنوز المعرفة و دار تشكيل للنشر والتوزيع ، و دار أثر للنشر والتوزيع ، ودار ميلاد للنشر والتوزيع ودار يسطرون للنشر ودار صوفيا من الكويت ومؤسسة الانتشار العربي و دار المناهل من لبنان.

وقال الجعيد : إن الجمعية حريصة أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة ، مبيناً أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لكتاب من داخل المملكة وخارجها من نقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ومسرحيين وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.

ودعا الجعيد زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات الجمعية .