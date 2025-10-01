الكشف عن أسماء المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025.. نانسي عجرم ستحيي الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:05 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025 الذي سيجرى من تنظيم وإشراف وبث المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI ليلة السبت في 4 أكتوبر الجاري الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث ستخطف صبية واحدة اللقب من ضمن 15 متبارية أخرى يتنافسن جميعهن على اللقب. وقد كشفت الصفحة الرسمية لملكة جمال لبنان عبر إنستغرام، عن أسماء المشتركات بانتظار تتويج واحدة منهن في الحفل الضخم الذي سيتم بعد ثلاثة أيام. وقد تفاوتت آراء المعلقين على المنشور وصور المتباريات، حيث أن كلًا منهم رشّح المتبارية التي نالت إعجابه وفقًا لمقاييس الجمال التي يراها من منظاره.

ستسلم ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا التاج للملكة الفائزة



ستحيي الفنانة نانسي عجرم الحفل حيث سيكون لها العديد من الإطلالات الغنائية خلال الحفل من خلال تقديم أغان من ألبومها الجديد "نانسي 11" ومجموعة أخرى من أغانيها السابقة. وفي نهاية الحفل ستطلّ ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا لتسلّم التاج لفائزة جديدة باللقب تتوّج ملكة جمال لبنان 2025. وقد نشرت الصفحة الرسمية لملكة جمال لبنان صورة لملكة الجمال ندى كوسا من لحظة تتويجها باللقب وكتبت عليها "باقي ثلاثة أيام". وعلقت على الصورة "بدأ العد التنازلي النهائي! ثلاثة أيام تفصلنا عن ليلة الجمال والأناقة والقدر. ملكة جمال لبنان 2025 بانتظاركم! ملكة جمال لبنان 2025 - السبت 4 أكتوبر".

https://www.instagram.com/p/DPQnEmtDEEA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPQnEmtDEEA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPQnEmtDEEA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تاج وجوائز قيّمة بانتظار الملكة الفائزة

برعاية وزارة السياحة، تنظم المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025 ضمن حفل تحييه النجمة نانسي عجرم، سيتسم كالمعتاد بالجمال والإبهار وعناصر التشويق وديكور مميز للمسرح، وصولًا لفوز متسابقة في نهاية الحفل باللقب الذي سيفتح أمامها لاحقًا العديد من المجالات من الشهرة والأضواء والمشاركة بمسابقتيْ ملكة جمال العالم والكون حيث من الممكن أن تحرز لقبًا عالميًا. وستخولها القضية الاجتماعية التي ستتبناها على مدار عام، من تحقيق تقدم في المشروع الذي تتبناه.

وتتجه الأنظار ككل عام إلى حفل ملكة جمال لبنان الذي يضّم فقرات منوعة لإطلالات المرشحات ينلن على إثرها العلامات المستحقة من لجنة تحكيم مؤلفة من شخصيات بارزة في عالم الفن والجمال والطب والأزياء... وعليه، يتم محاورة المشتركات من خلال أسئلة توجه إليهن من أعضاء لجنة التحكيم. وتأتي إجاباتهنّ لتبرز ثقافتهنّ. وتدخل العلامات المأخوذة من قبل لجنة التحكيم لتشكل إضافة مهمة للعلامات التي يحصدنها خلال مرورهن في السهرة. وستنال الفائزة بالاضافة للقب جوائز عدة ومنها منزل ومجموعة أجهزة منزلية وأثاث وديكور للمنزل وطقم مجوهرات ومجموعة أحذية ورحلة إلى شرم الشيخ وغيرها من الهدايا.

16 متبارية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025

وقد كشفت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال لبنان عبر إنستغرام، أسماء المشاركات بمسابقة ملكة جمال لبنان للعام 2025 التي تضمّ 16 متبارية إلا أن الصفحة عرضت صور وأسماء 15 منهنّ فقط وحساباتهنّ الرسمية على إنستغرام وبررت الصفحة غياب المتبارية الـ 16 مدرجة ذلك كنوع من الغموض بسبب عدم تواجد هذه المشتركة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولوحظ بحسب تعريف بعض المشتركات عن أنفسهنّ على حساباتهنّ الخاصة على إنستغرام، أن بينهنّ متباريات حاصلات على شهادات بالهندسة، واثنتان منهن عرّفتا عن نفسيهما أنهما مغنيتان ومشتركة تخوض مجال عروض الأزياء وأخرى في مجال تصميم الجرافيك. وعلقت الصفحة على الصور بالمنشور التالي: "تعرّفوا على الدفعة الكاملة (تقريبًا) من ملكة جمال لبنان 2025. 15 من أصل 16 متسابقة في الصورة هنا- إحداهن لا تزال غامضة بعض الشيء لعدم وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا لطفاء في تعليقاتكم".

والمشتركات الـ 15 هنّ: ساندي عيد، كارلا دحداح، نتالي بيشاني، سارة سماحة، ماريلين يمين، المغنية جينفير الهاشم، إنغريد فيغازان، نور كرم، ماري جو درويش، المغنية أدريانا دياب، عارضة الأزياء كلوي خليفة، المهندسة ياسمينا حلبي، آية فاخر، بيرلا حرب، سيلين زغيب.

https://www.instagram.com/p/DPPQtrxDLk4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPPQtrxDLk4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPPQtrxDLk4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».