هالة سرحان تظهر في فيلم الست لما مع يسرا.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:05 مساءً - أعلن القائمون على فيلم "الست لما"، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، عن مشاركة الإعلامية الكبيرة هالة سرحان خلال أحداث الفيلم الذي يتواصل تصويره في الوقت الحالي.

حيث تظهر هالة سرحان كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية كإعلامية، وذلك حسبما أكدت المنتجة ندى السبكي لـ"الخليج 365"، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير مشاهدها في العمل التي جمعتها مع يسرا وكان عبارة عن استضافة الأخيرة في حلقة من برنامج.

أبطال فيلم "الست لما"

فيلم "الست لما" يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرون. العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

هالة سرحان مع يسرا وندى السبكي - الصورة من الشركة المنتجة

هالة سرحان فى كواليس فيلم الست لما - الصورة من الشركة المنتجة



تدور أحداث فيلم "الست لما" في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا، شخصية "دينا الكردي" وهي إعلامية مؤثرة، وتتميز شخصيتها بالصرامة والعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تُدير مركز "صوت المرأة"، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعاني من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.

دور ياسمين رئيس وطبيعة شخصية درة

أما ياسمين رئيس فتلعب شخصية "وفاء"، فتاة في منتصف العشرينيات، وهي شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أجرة تابعة لإحدى التطبيقات الإلكترونية ما يهز عالمها وتعاني من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

فيما تظهر درة بشخصية "فاطمة" في الأربعينيات من عمرها، امرأة طيبة، جميلة، نشأت في ملجأ أيتام. تحلم بأن تصبح أماً، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني. تسرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات".

هالة سرحان مع يسرا فى كواليس فيلم الست لما - الصورة من الشركة المنتجة

يذكر أن يسرا ترتبط بتصوير فيلم ثان وهو "بنات فاتن" ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب. فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث، الفيلم من تأليف أمينة مصطفى. وإخراج محمد نادر.

آخر أعمال يسرا في السينما

يأتي فيلم "شقو" كآخر أعمال يسرا في السينما، وجاء من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي. وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف. بالإضافة أيضاً لـ أحمد فهمي. والعمل من تأليف وسام صبري. ومن إخراج كريم السبكي.



