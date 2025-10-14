شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاتصالات تنظم ورشة عمل للتعريف بفرص إطلاق أسماء النطاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة الحكومة الرقمية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ورشة عمل متخصصة بعنوان «أسماء النطاقات الجديدة (New gTLDs)»، بمشاركة أكثر من (150) مختصا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي وبناء القدرات ودعم النطاقات الرقمية للجهات والأفراد.

وتعد أسماء النطاقات (Domains) من المكونات الأساسية لبنية الإنترنت، إذ تستخدم لتحديد عناوين المواقع الالكترونية مثل mcit.gov.sa، وتشكل عنصرا رئيسا في بناء النطاقات الرقمية للجهات والأفراد.

وتأتي الورشة استعدادا للجولة القادمة من برنامج أسماء النطاقات العلوية العامة الجديدة (New gTLD Program – Next Round)، الذي تشرف عليه منظمة ICANN والمقرر إطلاقه في أبريل 2026، بهدف تمكين الدول والمنظمات من إنشاء نطاقات مخصصة تعبر عن هويتها الرقمية، وتسهم في تعزيز حضورها الالكتروني عالميا.

وهدفت الورشة إلى تمكين الجهات الوطنية من فهم الجوانب التقنية والتنظيمية للبرنامج، بما يشمل مراحل التقديم والتقييم والتحقق وآليات الانتقال إلى التشغيل بعد الاعتماد.

كما تناولت الورشة برامج الدعم المتاحة للجهات التي قد تواجه تحديات في الموارد، إلى جانب رفع الوعي بالفرص والمخاطر المرتبطة بالبرنامج، بما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي السيادي للمملكة وبناء الثقة بين المستخدمين محليا وعالميا.