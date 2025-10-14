شكرا لقرائتكم خبر «برامج تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة منطقة حائل، ورشة عمل بعنوان «برامج تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري»، بحضور أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من المطورين العقاريين والمكاتب العقارية بالمنطقة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع العقاري الخاص، ومناقشة سبل تحفيز المعروض السكني، ورفع كفاءة التطوير العقاري في المنطقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الورشة محاور متعددة شملت: استراتيجيات دعم المطورين، وآليات تفعيل الشراكات الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال العقارية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لتسريع وتيرة التنمية السكنية والعمرانية.

وأكدت الأمانة على أهمية تهيئة بيئة عقارية جاذبة للمستثمرين، وتبني سياسات مرنة تمكن من زيادة المعروض السكني وتحسين جودة المشروعات العمرانية، مشيدة بدور الوزارة في دعم القطاع من خلال المبادرات التحفيزية والتشريعات الحديثة.