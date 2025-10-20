ضبط “الأمن البيئي” مخالف لنظام البيئة في محمية طويق الطبيعية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية طويق الطبيعية بسبب إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لذلك. تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده.

القوات الخاصة للأمن البيئي أكدت أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى 3000 ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تعتبر اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ.

يُرجى الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والأرقام 999 و996 في باقي مناطق المملكة. وسيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة دون مسؤولية على المبلغ.