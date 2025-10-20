نائب أمير منطقة حائل يُستقبل أمين المنطقة وفريق “إتمام” في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، اليوم، أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي وفريق عمل مركز “إتمام” وبرنامج عملاء النخبة.

وخلال اللقاء، أشاد سمو الأمير بالدعم الذي تلقته المدن والخدمات البلدية من القيادة الحكيمة، مؤكداً على أهمية تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية تطلعات المواطنين.

كما استعرض سموه تقريراً شاملاً حول أداء مركز “إتمام” وبرنامج خدمة العملاء، بالإضافة إلى تقديم نظرة عن أبرز خدمات برنامج عملاء النخبة والمبادرات التطويرية التي يقدمها المركز.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية والخطط المستقبلية لأمانة المنطقة، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والاستعدادات لموسم الشتاء.

من جانبه، عبّر المهندس سلطان الزايدي عن شكره وتقديره لسمو الأمير على اهتمامه ومتابعته المستمرة لتنمية المنطقة وتطوير خدماتها.