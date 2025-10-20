شكرا لقرائتكم خبر جمعية تنمية القرى الخيرية و"آثار التنموية" تطلقان برنامجًا تدريبيًا لإعداد كفاءات القطاع غير الربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية تنمية القرى الخيرية بالشراكة مع "آثار التنموية"، ورعاية مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها الأهلية، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد الكفاءات للمديرين التنفيذيين بالجمعيات، واستهدف البرنامج؛ الذي استمر على مدار أربعة أيام، تمكين القيادات الإدارية من الأدوات والمعارف اللازمة لتحقيق التنمية والأثر الفعّال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن البرنامج التدريبي خمسة محاور رئيسية؛ شملت: محور أساسيات القطاع غير الربحي؛ الذي تناول المعرفة بقطاع الأعمال ومفهوم القطاع غير الربحي، والتنمية والأثر، ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نظرة شاملة على منظومة القطاع غير الربحي في الدول والممكّنات التي تدعم تطوره في الدول المتقدمة، والتطوع وأهميته، والاستثمار الاجتماعي، ونظرة على الاستراتيجيات للقطاع داخل المملكة.

وركّز المحور الثاني على إدارة المشاريع الاحترافية؛ وشمل مدخلاً لإدارة المشاريع والمحافظ، والممارسة العملية للتخطيط الإداري والمالي، ومتابعة المشروع وضبطه، وأنواع العقود وآليات التعاقدات والإشراف والاستلام، ومحاكاة إدارة المشاريع والمحافظ؛ وفق المنهجية العالمية، ودراسة منهجية إدارة المشاريع الاحترافية وفق آخر إصدار، واستخدام البرامج التقنية في إدارة المشاريع، والتحضير للاختبار العالمي.

وخُصص المحور الثالث للمالية لغير الماليين؛ وتناول المفاهيم الأساسية في الإدارة المالية والتحليل المالي، وتحليل البيانات والقوائم المالية، وتحليل الفجوات في الأداء المالي، واستخدام أدوات التحليل المالي لتقييم الأداء والاستثمار، وإعداد الموازنات المالية من التخطيط للاعتماد، ومتابعة المشاريع الرأس مالية والتدفقات النقدية إلى الإغلاق، وإدارة المخاطر المالية.

أما المحور الرابع، فتناول دراسة الجدوى، وإدارة العملاء والعلاقات، وتطوير العروض والاقتراحات، وسلسلة القيمة، ونظرية التغيير.

واختتم البرنامج بالمحور الخامس؛ الذي ركز على تطوير العمل الاستشاري، وشمل أساسيات العمل الاستشاري، وآلية جمع البيانات وتحليلها، ومهارات وتقنيات المستشار، ومهارات العرض وتقديم العروض، ومهارات التيسير للاجتماعات وورش العمل، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات التأثير والإقناع.

وأتى عقد جمعية تنمية القرى الخيرية بالشراكة مع "آثار التنموية"، لهذا البرنامج التدريبي، في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة، وتأهيل الكوادر العاملة فيه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تعزيز دور هذا القطاع في التنمية المستدامة والأثر الاجتماعي الإيجابي.