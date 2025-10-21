شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك سعود تحتفي بيوم الآثار العالمي بمعرض «رحلة قسم الآثار: من الأرض إلى العرض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت جامعة الملك سعود ممثلة في كلية السياحة والآثار، بيوم الآثار العالمي من خلال إقامة معرض نوعي بعنوان «رحلة قسم الآثار: من الأرض إلى العرض»، بمشاركة هيئة التراث، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وشهد المعرض عرضا لمجموعة من المكتشفات الأثرية التي يحتفظ بها متحف الكلية، إلى جانب عروض حية تعريفية توضح مراحل توثيق المعثورات الأثرية وترميمها ودراسة سياقها التاريخي؛ مما أتاح للزوار فرصة فريدة للاطلاع على الجهود العلمية الميدانية التي يبذلها قسم الآثار في حفظ التراث الوطني وصونه.

وأوضح عميد كلية السياحة والآثار الدكتور سلمان العتيبي، أن الآثار تعد علما وقطاعا محوريا في دعم التنمية الثقافية والسياحية للمملكة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الآثار وتطوير مهارات الطلبة وربطهم بالتطبيقات الميدانية.

وأضاف أن الكلية تضع ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية تعزيز تجربة الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من خلال فعاليات تعليمية وتفاعلية تجسد التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وأكد رئيس قسم الآثار الدكتور خالد الأسمري من جانبه أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار حرص كلية السياحة والآثار على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الآثار بوصفها جزءا أصيلا من هوية الوطن وذاكرته الحضارية، مشيرا إلى أن الآثار تمثل سجلا حيا لتاريخ الإنسان على هذه الأرض وتجسد إسهاماته الحضارية في مختلف العصور، مشيرا إلى أن الاهتمام بالآثار لا يقتصر على التنقيب عنها فحسب، بل يمتد إلى توثيقها وترميمها وتقديمها للأجيال القادمة بصورة علمية تسهم في بناء الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني.