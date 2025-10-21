شكرا لقرائتكم خبر المملكة تواصل استعداداتها لتنظيم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل استعدادات وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ؛ لاستضافة المملكة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، خلال الفترة من 26 أكتوبر- 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم، بما يعزز من المكانة الرائدة للمملكة في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أن الاستعدادات للبطولة بدأت منذ تسلم المملكة لراية البطولة في نوفمبر الماضي، من خلال تشكيل لجنة عليا لاستضافة البطولة برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب تشكيل عدد من اللجان التنفيذية في المديرية العامة للدفاع المدني؛ وفق مصفوفة من المهام والأدوار، كذلك التنسيق مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ في إعداد جدول المسابقات، واجتماعات اللجان.

وقال: إن الاستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية للبطولة تجري حاليا بحسب الخطط الموضوعة على أعلى مستوى من التنسيق والمتابعة، حيث تبدأ بوصول الوفود الرسمية والفرق المشاركة 26 أكتوبر الحالي، وتنظيم حفل قرعة البطولة 27 أكتوبر، وحفل الافتتاح وانطلاق المسابقات 28 أكتوبر، واستمرار بقية المسابقات حتى الختام 31 أكتوبر. وأشار إلى أن لجان البطولة تعمل مع عدد من الشركاء من القطاعات الحكومية لضمان تقديم نسخة استثنائية من البطولة يليق باسم المملكة العربية السعودية، وبما يعزز من التكامل والتنسيق بينها.

وأفاد بأن التجهيزات مكتملة في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض لإقامة فعاليات البطولة، وتتضمن سباق تسلق السلم الخطاف، وسباق 100 متر حواجز، وسباق التتابع 400 متر، وسباق المكافحة، بمشاركة أكثر من 300 متسابق، موضحا أن تلك التجهيزات تتضمن خطة التدريب للفرق المشاركة في ملعب البطولة، واختبارات الأجهزة والمعدات المخصصة لكل سباق.