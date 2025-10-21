شكرا لقرائتكم خبر الأمير سعود بن جلوي يُكرّم مدارس تعليم جدة الحاصلة على التميّز المدرسي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدارس تعليم جدة الحاصلة على التميّز المدرسي لعام 2025، ضمن نتائج الملتقى الوطني للتميّز المدرسي الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك بحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، وعددٍ من قيادات التعليم، ومديري ومديرات المدارس المتميزة.

وأشاد بما حققته 97 مدرسة من مدارس تعليم جدة من تميّز، مثمنًا جهودها في الارتقاء بمستوى الأداء، منوهًا بما تحققه مدارس تعليم جدة من إنجازات وبناء جيلٍ مبدعٍ ومنافسٍ عالميًا معتزٍ بهويته الوطنية وقادرٍ على الإسهام في نهضة الوطن وازدهاره.

من جانبها, قدّمت اللهيبي شكرها لمحافظ جدة على تكريمه لمدارس التميّز، وتشجيعه الدائم لجهود الميدان التعليمي، مؤكدةً أن هذا التكريم يمثل حافزًا لتعزيز روح الإبداع والابتكار واستدامة التميز في مدارس تعليم جدة، وترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المهني بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- نحو تعليم متطورٍ يواكب مسيرة النماء الوطني.