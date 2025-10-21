تابع الان خبر السعودية تشارك بفاعلية في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مصر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شاركت المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بنسخته الخامسة، الذي استضافته جمهورية مصر العربية، حيث مثّل المملكة في أعمال المنتدى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويهدف المنتدى، الذي يُعد منصة إقليمية رائدة للحوار والتعاون، إلى تعزيز التنسيق المتعدد الأطراف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ أسس السلام الإقليمي والدولي، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم سلامة الملاحة البحرية الدولية، ومناقشة التحديات الأمنية والتنموية المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال تطوير شراكات اقتصادية وبحرية وبيئية فعّالة، بما يضمن تحقيق الاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة، ويسهم في تنمية الاقتصاد الأزرق وتعزيز الأمن البحري.

وتأتي مشاركة المملكة في المنتدى امتدادًا لدورها الإقليمي البارز في تعزيز السلام والتنمية المستدامة، وجهودها المستمرة في دعم الحوار الدولي والتعاون متعدد الأطراف، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تولي أهمية كبيرة للاستقرار الإقليمي والتنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي.