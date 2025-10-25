دراسة حديثة تكشف مفاجأة: هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت ملعقة زيت زيتون يوميا

موقع الخليج 365 : كشفت دراسات حديثة عن تأثير زيت الزيتون على جسم الإنسان حال تناوله على معدة فارغة وبشكل يومي، حيث يُستخدم لتخفيف الإمساك، نظرا لقدرته على تليين الجهاز الهضمي وتسهيل مرور الفضلات بفضل ما يوفره من ترطيب إضافي للأمعاء.

حركة الإمعاء

ويحفر زيت الزيتون حركة الأمعاء عبر تليين بطانة الجهاز الهضمي، مما يجعل مرور الفضلات الصلبة أسهل، لذا يُنصح بالبدء بملعقة صغيرة واحدة لمعرفة تأثيره على الجسم قبل زيادة الجرعة.

حمض الأوليكوأوضحت الدراسة أن حمض الأوليك، وهو من الأحماض الدهنية في زيت الزيتون، يمكن أن يعزز وظيفة الحاجز المعوي من خلال زيادة مستويات البكتيريا النافعة في الأمعاء، ولا سيما البيفيدوباكتيريا، مما يساعد على تحسين عملية الهضم على المدى الطويل والوقاية من الإمساك.