«مخبأة بطريقة ماكرة».. بالفيديو.. إحباط تهريب 8.9 كيلو جرام «شبو» في منفذ الربع الخالي

موقع الخليج 365 : تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"، في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 8.9 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين "الشبو"، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا" حمود الحربي، أنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من مادة "الشبو" مُخبأة أسفل خزان الهواء الخاص بالشاحنة.

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وهما شخصان.